È morto Barrett Strong

È morto a 81 anni Barrett Strong, artista e songwriter, autore di Money (That’s What I Want) la prima hit della Motown con oltre un milione di copie vendute nel 1960, di cui i Beatles registrarono una cover nel 1963 per l’album With the Beatles.

«Barrett non è stato solo un grande cantante e pianista, ma, con il suo co-autore Norman Whitfield, ha composto un incredibile corpus di canzoni, in particolare per i Temptations», ha ricordato Berry Gordy, fondatore della Motown. «Le loro canzoni erano rivoluzionarie nelle sonorità ed erano in grado di catturare lo spirito dei tempi. Penso a Cloud Nine e a Ball of Confusion (That’s What the World is Today)».

A partire da metà degli anni ’60, Strong – in coppia con Norman Whitfield – diventa un autore della Motown, firmando alcuni dei brani di maggior successo dell’etichetta di Detroit: I Heard It Through the Grapevine, registrata sia da Marvin Gaye che da Gladys Knight & the Pips, Wherever I Lay My Hat (That’s My Home) di Marvin Gaye, Smiling Faces Sometimes degli Undisputed Truth, War di Edwin Starrr, oltre ad una serie di brani per i Temptations (Just My Imagination, Cloud Nine, I Can’t Get Next to You, Psychedelic Shack, Ball of Confusion) tra cui Papa Was a Rollin’ Stone, con cui conquista un Grammy come miglior canzone R&B nel 1973.

Strong lascia la Motown nel 1972, quando l’etichetta decide di spostare il suo centro operativo a Los Angeles, tornando così ad occuparsi della sua carriera solista e pubblicando quattro album dal 1975 al 2008. L’ultimo riconoscimento a Strong è arrivato nel 2004 quando il cantautore è stato introdotto nella Songwriters Hall of Fame.