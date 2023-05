È morto Andy Rourke degli Smiths

È venuto a mancare, a soli 59 anni, Andy Rourke, bassista degli Smiths.

La notizia è stata data dal suo ex compagno di band, Johnny Marr: «È con grande tristezza che annunciano la morte di Andy Rourke dopo una lunga malattia dovuta ad un cancro al pancreas». Marr ha poi aggiunto: «Andy sarà ricordato da quelli che lo conoscevano come un’anima gentile e bella e dai fan come musicista estremamente talentuoso».

Rourke è stato il bassista degli Smiths dal 1982 al 1987 partecipando a tutti e quattro i dischi in studio della band. Durante gli anni ’90 ha suonato negli album di differenti artisti come Sinéad O’Connor, The Pretenders, Ian Brown, D.A.R.K. e anche in Bona Drag, una compilation che raccoglieva materiale inedito del primo Morrissey. Nel 2010 aveva formato i Freebass, trio di bassisti formato con Mani degli Stone Roses e Peter Hook dei New Order.

Lo scorso autunno Rourke era riuscito, dopo 35 anni, a tornare in studio con Johnny Marr per Strong Forever, il nuovo brano dei Blitz Vega, gruppo formato dallo stesso Rourke con Kav Blaggers, chitarrista degli Happy Mondays.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

