È morta Tina Turner. «La regina del rock’roll», si legge in una dichiarazione della famiglia, «è morta in pace oggi all’età di 83 anni dopo lunga malattia nella sua casa di Küsnacht, vicino a Zurigo. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e una role model».

Dall’epoca delle performance col marito Ike Turner, è stata una voce formidabile e disinibita della musica black. La sua influenza sui cantanti rock, soul e rhythm & blues è incommensurabile e va da Mick Jagger a Beyoncé.

Aveva una presenza scenica unica e, specie nella fase matura della sua carriera, dopo essersi liberata dall’influenza di Ike e avere riacciuffato il successo, è diventata davvero in modello di ruolo, nonché un simbolo di sopravvivenza e cambiamento.



Nata Anna Mae Bullock il 26 novembre 1939, era crescita a Nutbush, Tennessee, come avrebbe raccontato in uno dei suoi pezzi già celebri, Nutbush City Limits. I suoi genitori erano, nelle sue parole, «contadini benestanti». Non si amavano, ha detto Turner della madre e del padre, «e litigavano in continuazione». La madre se n’è andata quando lei aveva 10 anni, il padre tre anni dopo. La ragazza è andata a vivere con la nonna a Brownsville, Tennessee.

Aspirante infermiera, frequentava con la sorella Ruby Aillene i locali notturni di St. Louis e di East St. Louis. Lì vide per la prima volta Ike Turner esibirsi come bandleader dei Kings of Rhythm. Aveva 18 anni. Venne stata invitata da Ike a unirsi al gruppo come cantante.

Nel 1958 compare sulla sua prima incisione, Box Top, e dà alla luce il primo figlio, Raymond Craig, con Raymond Hill, sassofonista dei Kings of Rhythm, per poi trasferirsi da Ike a aiutarlo a crescere i due figli di lui. Su suggerimento di Ike, col quale intreccia una relazione, cambia nome in Tina Turner. Due anni dopo Ike & Tina pubblicano il primo singolo A Fool in Love, seguito da It’s Gonna Work Out Fine, che frutta la prima nomination ai Grammy.

«Successo e paura andavano di pari passo», avrebbe detto poi, sottolineando in particolare la paura di Ike di perderla dopo il successo di A Fool in Love. Ike la tradiva e Tina sapeva che le canzoni parlavano spesso delle relazioni sessuali di lui. Quando si rifiutò di andare in tour con lui e cantare le sue canzoni, Ike iniziò a picchiarla. Non se ne andò. «Ero fedele a Ike e non volevo ferirlo. Sapevo che se me ne fossi andata non ci sarebbe stato nessuno a cantare, ero in preda al senso di colpa. Persino dopo che mi aveva picchiato ero dispiaciuta per lui. Forse mi aveva fatto il lavaggio del cervello». I due si sposarono nel 1962 a Tijuana. Era il sesto matrimonio di Ike.

Con Phil Spector i due diventarono protagonisti del programma televisivo TNT Show e pubblicarono il loro capolavoro River Deep, Mountain High. Il primo Grammy arrivò per la loro leggendaria versione di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. Intanto Turner recitava in Tommy, il film di Ken Russel tratto dall’opera rock degli Who e il matrimonio era sempre più in crisi, con Ike violento e cocainomane. Dopo avanti tentativi di lasciarlo, nel 1968 Turner tenta il suicidio. Il divorzio arriverà nel 1976.



«Non sapevo come guadagnare per campare», dirà in seguito la cantante. «Ike non pensava che sarei stata in grado di trovare casa, eppure l’ho fatto. Mi mandò i bimbi e i soldi per il primo affitto, pensava che sarei tornata. La prima notte dormimmo sul pavimento. I mobili li ho presi in affitto».

Aveva una voce unica ed era una star, eppure faticò ad affermarsi come solista. I suoi primi dischi, a partire da Tina Turns the Country On! del ’74, precedente la rottura, non vanno granché bene ed è costretta ad andare in tour per otto anni per pagare i debiti contratti. Finisce per cantare in contesti scialbi, varietà televisivi, giochi a premi. Fatica persino a trovare un buon contratto discografico.

Gli ’80 sono gli anni del riscatto, a partire dal remake di Ball of Confusion dei Temptations fatto dagli Heaven 17 con lei. Il successo del pezzo frutta un contratto con la Capitol per la quale incide l’album del grande ritorno Private Dancer, con la title track scritta da Mark Knopfler dei Dire Straits, e poi What’s Love Got to Do With It e Let’s Stay Together, tutte hit. Da veterana degli anni ’60, torna ad essere una star, anche grazie a MTV.

È l’inizio di una nuova stagione al centro del pop mondiale che va da We Don’t Need Another Hero alla partecipazione al Live Aid con Mick Jagger fino all’uscita dell’autobiografia I, Tina dove racconta dettagli inediti e drammatici sul matrimonio con Ike. Il risultato non è solo un best seller che in qualche modo crea un modello che altre rockstar seguiranno, ma anche un libro che dà speranza ai sopravvissuti agli abusi domestici. Di più: Turner contribuisce a far sì che la violenza domestica entri nella conversazione pubblica.

