È morta Teresa Taylor dei Butthole Surfers

È morta Teresa Taylor, la batterista dei Butthole Surfers. La notizia è stata comunicata ieri dalla band su Twitter: «Teresa Taylor si è spenta serenamente nel fine settimana dopo una lunga battaglia con una malattia polmonare. Resterà per sempre nei nostri cuori. RIP cara amica».

La causa della morte è un tumore ai polmoni. Taylor, nota anche come Teresa Nervosa, aveva 60 anni. Nel 2021 aveva reso nota la diagnosi su Facebook scrivendo dello «stadio finale» del tumore e di una aspettativa di vita da uno a cinque anni. «Ho fumato come una ciminiera e quindi non mi sorprende. Sto su».

Teresa Taylor passed away peacefully this weekend after a long battle with lung disease. She will live in our hearts forever. RIP, dear friend.

