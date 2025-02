È morta Roberta Flack

Roberta Flack, la leggendaria cantante soul e R&B vincitrice di numerosi Grammy, che ha firmato successi indimenticabili come The First Time Ever I Saw Your Face e Killing Me Softly with His Song, è morta oggi all’età di 88 anni. Elaine Schock, la sua rappresentante, ha confermato la notizia, aggiungendo che la cantante «si è spenta serenamente, circondata dalla sua famiglia. Roberta ha abbattuto barriere e infranto record. È stata anche una fiera educatrice».

Non è stata immediatamente resa nota la causa della morte, ma nel 2022 a Flack era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia che le aveva fatto perdere la capacità di cantare. All’epoca, la sua rappresentante aveva dichiarato che la malattia «le aveva reso impossibile cantare e difficile persino parlare».

«Cantava sospiri quanto esclamazioni, eppure la sua quiete elettrizzava l’anima. Con il tempo, lo stile che aveva creato divenne noto come “quiet storm” (tempesta calma, ndr)», ha scritto il giornalista Mikal Gilmore in un omaggio pubblicato insieme all’annuncio della sua scomparsa. «Se Roberta Flack era diversa da qualsiasi cantante venuta prima di lei, furono in molti a seguirne le orme. Il suo influsso, infatti, non ha mai smesso di risuonare. Cantava con una voce misurata, eppure le sue misure hanno mosso epoche ed eventi tanto quanto hanno toccato i cuori».

Nata il 10 febbraio 1939 ad Ashville, nella Carolina del Nord, Roberta Flack iniziò a suonare il pianoforte classico da adolescente e ottenne una borsa di studio per la Howard University. Dopo la laurea, progettava di proseguire gli studi, ma la morte del padre la costrinse ad abbandonare l’università e a intraprendere la carriera di insegnante nel suo stato natale. In seguito, iniziò a esibirsi nei club di Washington, D.C., attirando l’attenzione di artisti del calibro di Burt Bacharach e Johnny Mathis, contribuendo a creare attorno a lei un crescente interesse. Poco dopo, Flack firmò un contratto con la Atlantic Records, che nel 1969 pubblicò il suo album di debutto, First Take.

Il suo primo successo arrivò nel 1971 con una reinterpretazione di You’ve Got a Friend di Carole King, registrata insieme all’amico e compagno di studi alla Howard University, Donny Hathaway. Ma la vera svolta giunse l’anno successivo: Clint Eastwood scelse la sua intensa versione del brano del cantautore britannico Ewan MacColl, The First Time Ever I Saw Your Face, per il film Brivido nella notte. La canzone raggiunse il primo posto nelle classifiche pop e diede ufficialmente il via alla carriera di Flack.

Per diversi anni, la voce sensuale di Flack e il suo pianoforte, che hanno contribuito a fondare il genere R&B “Quiet Storm”, furono onnipresenti nelle radio pop. La sua versione di Killing Me Softly with His Song raggiunse il primo posto nel 1973, così come un singolo più vivace, Feel Like Makin’ Love, l’anno successivo. Con Donny Hathaway registrò alcuni dei duetti R&B più amati dell’epoca: Where Is the Love e The Closest I Get to You.

Per un breve periodo, Flack si prese una pausa dal mondo della musica, per poi tornare all’inizio degli anni Ottanta, tornando a entrare nella Top 40 con un altro duetto, Tonight, I Celebrate My Love, insieme a Peabo Bryson.

Flack vinse quattro Grammy insieme a un Lifetime Achievement Award nel 2020, conquistando due anni consecutivi il premio per la Record of the Year con The First Time e Killing Me Softly. Where Is the Love, il suo duetto con l’altro grande talento soul Donny Hathaway, valse loro il premio come Best Pop Vocal Performance. «È stato travolgente ed emozionante essere lì», ha detto Flack parlando della cerimonia per il Lifetime Achievement Award. «Quando ho incontrato quegli artisti e tanti altri di persona e ho sentito da loro che si sentivano ispirati dalla mia musica, mi sono sentita compresa».

