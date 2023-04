È morta Nora Forster, la moglie di John Lydon/Johnny Rotten. Aveva 80 anni ed era affetta da tempo da Alzheimer.

Ne dà notizia l’account social dei Public Image Ltd: «È con grande dolore che condividiamo la triste notizia della dipartita di Nora Forster, moglie di John Lydon da quasi cinque decenni. Nora era da anni malata di Alzheimer e John era diventato il suo badante a tempo pieno. Vi invitiamo a rispettare il dolore di John».

Rest in Peace Nora Forster

1/2 It is with a heavy heart that we share the sad news that Nora Forster – John Lydon’s wife of nearly 5 decades – has passed away. Nora had been living with Alzheimer’s for several years. In which time John had become her full time carer. pic.twitter.com/mEabNLmrHy

— Public Image Ltd (@pilofficial) April 6, 2023