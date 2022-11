È morta Mimi Parker dei Low: aveva 55 anni

Mimi Parker, voce dei Low, è morta in seguito a una battaglia contro un cancro ovarico.

Suo marito, il frontman dei Low Alan Sparhawk, ha confermato la notizia su Twitter: «Amici, è difficile tradurre l’universo in un linguaggio e in un breve messaggio, ma… È morta ieri sera, circondata dalla famiglia e dall’amore, compreso il vostro. Tenete il suo nome vicino. Condividete questo momento con qualcuno che ha bisogno di voi. L’amore è davvero la cosa più importante».

Friends, it’s hard to put the universe into language and into a short message, but

She passed away last night, surrounded by family and love, including yours. Keep her name close and sacred. Share this moment with someone who needs you. Love is indeed the most important thing.

— LOW (@lowtheband) November 6, 2022