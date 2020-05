È morta Millie Small, la cantante di ‘My Boy Lollipop’

È morta a 73 anni Millie Small, cantante giamaicana conosciuta soprattutto per l’enorme successo del suo singolo del 1964, My Boy Lollipop.

A dare la notizia Chris Blackwell, suo amico e tra i fondatori della Island Records. «Ha avuto un ictus. Abbiamo perso una persona dotata di grande senso dell’umorismo. Era speciale».

My Boy Lollipop, brano conosciuto in tutto il mondo, arrivò al numero 1 della classifica inglese nel maggio del 1964. Fece però presto il giro del globo, anche grazie all’inserimento in film e spot tv. Ecco una sua esibizione: