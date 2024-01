È morta Melanie: si esibì a Woodstock, sua la hit ‘Brand New Key’. Aveva 76 anni

Melanie (nata Melanie Safka), autrice folk di successo – sue le hit Brand New Key e Lay Down (Candles in the Rain) – e tra le fila degli artisti che si esibirono a Woodstock nel 1969, è morta martedì all’eta di 76 anni.

Billy James, suo rappresentante, ne ha confermato la morte a Rolling Stone US senza però fornire la causa del decesso. Si unisce la comunicazione dei figli Leilah, Jeordie, e Beau Jarred: «Siamo distrutti, ma vogliamo ringraziare ognuno di voi per l’affetto che state mostrando per nostra Madre [sic] e dirvi che lei vi amava davvero tanto».

La dichiarazione continua: «Era una delle donne più talentuose, forti e appassionate del suo tempo, e ogni parola che scriveva, ogni nota che cantava lo dimostrava. Il nostro mondo ora è molto più cupo, i colori di un grigio e piovoso Tennessee sbiadiscono con la sua assenza. Sappiamo, però, che è ancora qui, e sorride su di noi, su di voi, dalle stelle».

Nata il 3 febbraio 1947 ad Astoria, New York, Melanie studiò presso l’American Academy of Dramatic Arts e fu influenzata sia dalla scena folk dell’epoca che dalla musica di Edith Piaf, Kurt & Weill, Blossom Dearie e dalla sua stessa madre Polly, una cantante jazz.

Meno di un anno dopo la pubblicazione del suo album di debutto, Born to Be (con la Buddah Records, nel 1968), Melanie salì sul palco di Woodstock di fronte a centinaia di migliaia di persone.

L’esperienza avrebbe presto ispirato il singolo Lay Down (Candles in the Rain), registrato con gli Edwin Hawkins Singers. Il successo del brano fu poi seguito da Peace Will Come, What Have They Done to My Song Ma, The Nickel Song e una cover di Ruby Tuesday dei Rolling Stones.

In seguito, Melanie fondò la Neighborhood Records, la prima etichetta indipendente di proprietà femminile nella storia del rock, secondo quanto dichiarato dai suoi rappresentanti. Brand New Key, il suo primo brano per la Neighborhood, dominò le classifiche in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Canada e Australia.

Questo gennaio 2024, l’artista aveva lavorato su alcune cover (tra cui Nine Inch Nails, Radiohead, Moody Blues e Depeche Mode) in vista di un nuovo album, Second Hand Smoke. Sarebbe stata la sua 32esima registrazione in studio.