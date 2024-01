È morta Marlena Shaw, la cantante di ‘California Soul’

“È con il cuore molto pesante per me e la mia famiglia che devo annunciare che la nostra amata madre, la vostra amata icona e artista Marlena Shaw è morta oggi alle 12:03”, ha detto la figlia Marla Bradshaw, in un video pubblicato su Facebook venerdì. La causa della morte non è stata rivelata. “Era in pace. È andata ad ascoltare alcune delle sue canzoni preferite”. ha aggiunto Bradshaw.

Shaw salì alla ribalta dopo aver firmato con la Chess Records nel 1966. Ha pubblicato due album con la controllata dell’etichetta musicale Cadet Records: Out of Different Bags del 1967 e The Spice of Life del 1969, che conteneva i popolari brani California Soul e Woman of the Ghetto. Il primo, scritto da Ashford & Simpson, è stato spesso campionato da altri artisti ed è apparso in numerosi spot televisivi.

Shaw si trasferì alla Blue Note Records nel 1972 e nello stesso anno pubblicò il suo terzo album in studio Marlena. Gli altri dischi della cantante pubblicati con l’etichetta Blue Note includono From the Depths of My Soul (1973), Marlena Shaw Live at Montreux (1974), Who Is This Bitch, Anyway? (1975) e Just a Matter of Time (1976).

Nel 1977, Shaw pubblicò l’LP Sweet Beginnings per Columbia Records, che conteneva i brani Yu Ma / Go Away Little Boy e Look at Me, Look at You.

Nata Marlina Burgess il 22 settembre 1942 a New Rochelle, New York, Shaw Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’60 cantando nei jazz club e ha continuato ad esibirsi dal vivo negli anni 2000. Ha pubblicato 17 album in totale con otto diverse etichette discografiche.

Verve Records, che ha lavorato con Shaw nel 1987, ha condiviso una dichiarazione su Facebook, scrivendo: “Siamo molto tristi per la scomparsa di Marlena Shaw, una cantante meravigliosa la cui California Soul è popolare oggi come non lo è mai stata e il cui album It Is Love: Recorded Live At Vine St. ha contribuito a rilanciare Verve nel 1987″.