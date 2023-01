È morta Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley, figlia di Elvis e Priscilla Presley, è morta all’età di 54 anni.

«È con grande tristezza che devo condividere una notizia devastante: la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciati», ha detto la madre in una dichiarazione riportata da Associated Press. «Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia conosciuto».

Lisa Marie Presley aveva subito un arresto cardiaco nella sua casa di Calabasas, una cittadina della contea di Los Angeles: pochi giorni prima dell’incidente, aveva partecipato ai Golden Globe insieme alla madre per assistere alla premiazione di Austin Butler, che ha interpretato Elvis nel biopic diretto da Baz Luhrmann.

Nata il 1° febbraio 1968 a Memphis, Tennessee, nove mesi dopo il matrimonio tra Elvis e Priscilla, all’età di quattro anni si è trasferita a Los Angeles con la madre in seguito al divorzio dei suoi genitori nel 1973. Il padre morì per un arresto cardiaco a 42 anni nell’agosto del 1977, quando Lisa aveva 9 anni. Ha iniziato a cantare quando aveva già 35 anni. Ha pubblicato tre album: To Whom It May Concern del 2003, certificato disco d’oro per negli Stati Uniti, So What del 2005 e Storm & Grace del 2012.

Nel 1988 ha sposato il musicista Danny Keough: la coppia ha avuto due figli, tra cui l’attrice Riley Keough e Benjamin Keough, morto suicida nel 2020 all’età di 27 anni.

Dal 1994 al 1996 è stata legata a Michael Jackson in una relazione che suscitò enorme clamore mediatico e che ha portato al matrimonio e al divorzio, mentre nel 1998 ha sposato l’attore di Nicholas Cage. La coppia ha annunciato la separazione dopo appena quattro mesi. Il suo quarto matrimonio è stato con Michael Lockwood, dal quale ha avuto due gemelle, Finley Lockwood e Harper Lockwood. Hanno divorziato nel 2021.

Nel 2018, ha cantato in un duetto virtuale con suo padre nella title track della compilation postuma di canzoni gospel Where No One Stands Alone. «È stata un’esperienza molto forte e commovente», ha scritto Lisa Marie. «I testi mi parlano e mi toccano l’anima. Sono certa che parlassero a mio padre più o meno allo stesso modo».