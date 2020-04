È morta la rapper Chynna

La rapper di Philadelphia Chynna Rogers, conosciuta ai più semplicemente come Chynna, è morta poche ore fa. A comunicarlo la famiglia. Le cause non sono ancora state rese note.

Aveva solo 25 anni, e aveva pubblicato i suoi primi lavori agli inizi dello scorso decennio, dopo l’incontro col il rapper A$AP Yams. Selfie e Glen Coco i suoi singolo più conosciuti. Aveva parlato pubblicamente del suo problema con la dipendenza da oppiacei: «Ero arrivata al punto di dover assumere sostanze per fare il mio lavoro. Non mi piaceva».

Il suo ultimo lavoro è in case i die first, del 2019.