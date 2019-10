È morta Kim Shattuck dei Muffs

Dopo due anni di battaglia contro la SLA, è morta a 56 anni Kim Shattuck, cantante e chitarrista dei Muffs. La frontwoman della band punk rock aveva anche fatto parte per un breve periodo dei Pixies dopo l’addio di Kim Deal.

A dare l’annuncio della morte di Shattuck è stato il marito, Kevin Sutherland, attraverso un post condiviso su Instagram: “Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la SLA durata due anni”, ha scritto Sutherland. “Sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere grazie alla sua musica e noi continueremo a condividere il ricordo del suo spirito feroce e creativo”.

Anche gli altri membri dei Muffs hanno affidato ai social il ricordo della loro frontwoman: “Siamo molto dispiaciuti di dover annunciare la morte della nostra compagna di band e cara amica Kim Shattuck. Oltre ad essere un’autrice brillante, una straordinaria chitarrista rock e cantante/urlatrice, Kim era una vera forza della natura. Mentre stava combattendo contro la SLA Kim ha prodotto il nostro ultimo album, supervisionando ogni parte del disco, dalla tracklist all’artwork. Era stata la nostra migliore amica e suonare le sue canzoni era un onore. Addio, Kimba. Ti amiamo più di quanto sia possibile esprimere”.

Tra i tanti artisti che hanno reso omaggio alla fondatrice dei Muffs, anche Billie Joe Armstrong dei Green Day, che in un post ha scritto come l’album Dookie sia stato fortemente influenzato dal lavoro di Shattuck.

I Muffs, band pilastro della scena punk rock Californiana, hanno all’attivo sei album in studio, mentre il settimo disco, No Holiday, è in uscita prevista per il 18 ottobre.