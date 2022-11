È morta Irene Cara, la cantante di ‘Fame’ e ‘Flashdance… What A Feeling’

La pluripremiata cantante, cantautrice e attrice Irene Cara è morta all’età di 63 anni.

Cara era conosciuta soprattutto per le sue hit Fame, che raggiunse la vetta della classifica dei singoli nel Regno Unito nel 1980, e Flashdance… What A Feeling: entrambe le canzoni sono tratte dalla colonna sonora degli omonimi film (‘Saranno famosi’ il titolo italiano di ‘Fame’, nda), pietre miliari della cinematografia anni Ottanta; Flashdance… What A Feeling valse alla cantante un Oscar per la Miglior canzone originale.

Nella nota rilasciata dal proprio publicist si legge che «L’attrice, cantante, compositrice e produttrice premio Oscar è morta nella sua casa in Florida. La causa della morte è attualmente sconosciuta e verrà comunicata non appena ulteriori informazioni saranno disponibili».