È morta Hanka Horkà, cantante no vax che si era contagiata volontariamente

Aveva solo 57 anni la cantante ceca Hanka Horká, morta a causa delle complicanze da Covid.

La musicista, membro del gruppo folk Asonance, era una convinta no vax, e si era contagiata volontariamente per non dover sottoporsi al vaccino. «L’avete uccisa voi», scrive il figlio Jan Rek sui social, accusando i no vax. «L’avete plagiata, lei ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo», ha scritto in un commento poi eliminato.



Solo pochi giorni fa Hanka aveva raccontato di essersi infettata con la variante Delta perché avrebbe potuto così tornare a vivere senza limitazioni, invitando i suoi fan a seguire il suo esempio. Il 13 gennaio Hanka aveva scritto di aver superato la malattia. Il 16 gennaio però le condizioni sono peggiorate, fino a portarla alla morte.



Gli Asonance, sono una band folk nata nel 1975 a Praga. La cantante faceva parte del gruppo dal 1985.