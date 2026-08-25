È morta Dolly Parton, una delle artiste più amate e riconoscibili della musica country. Aveva 80 anni. A dare la notizia oggi, martedì 25 agosto 2026, è stato il nipote Bryan Seaver con un video pubblicato su Facebook. Da circa un anno la cantautrice conviveva con alcuni problemi di salute di cui aveva parlato apertamente ai fan, spiegando che riguardavano i reni, il sistema immunitario e la digestione.

Era arrivata a Nashville nel 1964, il giorno dopo il diploma, in autobus con la sua chitarra e le canzoni che si era scritta da sola. Cresciuta in una famiglia poverissima sui monti Appalachi, quarta di dodici figli, è diventata una delle voci più famose al mondo, con oltre 100 milioni di dischi venduti e canzoni diventate leggendarie come Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors e I Will Always Love You, quest’ultima portata in cima alle classifiche grazie alla versione Whitney Houston.

La sua carriera, tuttavia, non si è fermata alla musica. Ha aperto il parco a tema Dollywood in Tennessee, ha fondato la Imagination Library, che regala libri ai bambini in diversi paesi. Nel 1999 è entrata nella Country Music Hall of Fame, nel 2022 in quella del Rock & Roll.

Una delle sue ultime canzoni, If You Hadn’t Been There, è uscita a marzo 2025, poco dopo la morte del marito Carl Dean, con cui aveva passato sessant’anni di vita.