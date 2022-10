È morta Christina Moser dei Krisma

È morta a settant’anni Christina Moser, cantante e compositrice svizzera che, insieme al marito Maurizio Arceri, scomparso nel 2015, formava i Krisma. Moser, di origine svizzera, è venuta a mancare a Lugano. A darne notizia è il Corriere del Ticino.

Il duo è considerato uno dei massimi esponenti della new wave italiana arrivando a pubblicare, dal 1977 al 2008, dieci album in studio. Tra elettronica, sperimentazione e synth pop, i Krisma sono stati innovatori e pionieri all’interno della scena italiana (e non), riuscendo anche ad ottenere un contratto discografico negli States per il loro album Fido del 1983. Il duo ha inoltre collaborato con artisti di fama internazionale come il pluripremiato Hans Zimmer (che ha fatto brevemente parte della band nel 1980), Arto Lindsay e Vangelis.

Una grande artista, con Maurizio formava una coppia geniale, erano avanti rispetto a tutto, avevano una sintonia magica e vivevano una bellissima simbiosi, non li ho mai visti se non insieme.

Spero che le cose che facevano vengano riascoltate con attenzione.#CristinaMoser pic.twitter.com/LYCzxKk2Du — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) October 13, 2022

Tra le prime condoglianze pubbliche sono arrivate quelle di Enrico Ruggeri, che la definisce «una grande artista», e quelle di Andy dei Bluvertigo, che ha postato una foto assieme all’artista seguita dalla caption «Ciao Kri!»