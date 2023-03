È morta Bobbi Ercoline, la donna sulla copertina dell’album di ‘Woodstock’

È morta Bobbi Kelly Ercoline. Il nome non dirà granché, una foto che la ritrae sì: è la donna abbracciata al futuro marito, con indosso una coperta, sulla copertina della colonna sonora del film Woodstock.

A dare l’annuncio della morte, avvenuta sabato scorso, è il marito Nick Ercoline: «Ha vissuto una bella vita e ha reso il mondo migliore. Chi la conosceva l’adorava. Ha vissuto seguendo il motto “Sii gentile”. Non meritava l’incubo che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, ma ora non soffre più e questo ci conforta». Non è stata resa nota la causa precisa della morte. Il marito ha detto che era circondata dalla famiglia.

Nel 1969 i due avevano 20 anni e si frequentavano da poco quando seppero del festival che in quel momento si stava tenendo a Bethel, a un’ora di auto da Middletown, New York, dove vivevano. Ci sono andati il giorno dopo a bordo della station wagon della madre d’un amico, Jim “Corky” Corcoran. Nell’avvicinarsi all’area del concertone la gente abbandonava le cose che aveva portato con sé. È così che hanno trovato e preso la coperta che si vede sulla cover dell’album.

«Ricordo benissimo l’atmosfera», scriveva Bobbi nel 2015 sul Guardian. «Il cielo era d’un rosa arancio a causa delle luci e c’era un po’ di nebbiolina. Sentivo musica e annunci da molto lontano. Tutt’intorno c’erano famiglie, coppie, gente che gridava, bimbi che piangevano, jodel, banjo, bonghi. L’aria era umida e puzzava di falò e di erba. Mai visto nulla di simile».

Quando nel 1970 è uscito l’album Woodstock: Music From the Original Soundtrack and More, colonna sonora dell’omonimo film, si sono ritrovati sulla copertina. «Wow, siete tu e Nick!», ha esclamato Corky.

Nel ricordare quel periodo storico, la donna spiegava che Corky, che nella foto scelta per la copertina è sdraiato a terra accanto alla coppia, era appena tornato dal Vietnam. «È una cosa decisamente simbolica: un festival dedicato alla pace con un marine del Vietnam sulla copertina dell’album».