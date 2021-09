È iniziato il primo tour dei Rolling Stones senza Charlie Watts

Dopo la data zero al Gillette Stadium di Foxboro (che vi abbiamo raccontato qui), i Rolling Stones hanno dato ufficialmente il via al No Filter Tour, il primo senza il batterista Charlie Watts. Come previsto, al suo posto c’era Steve Jordan.

Lo show si è aperto con un tributo al musicista. All’inizio del concerto sul palco del Dome di St Louis c’era solo un set di batteria, circondato dalle foto di Watts proiettate sui megaschermi. «È il nostro primo tour senza Charlie», ha detto Mick Jagger dopo i primi brani in scaletta. «Ci mancherà moltissimo, sia sul palco che fuori».

La band ha poi dedicato Tumbling Dice al batterista e suonato diversi classici, tra cui Paint It Black e Gimme Shelter. Ecco alcuni video della serata:

La scaletta:

Street Fighting Man

It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)

Tumbling Dice

Under My Thumb

19th Nervous Breakdown

Wild Horses

You Can’t Always Get What You Want

Living In A Ghost Town

Start Me Up

Honky Tonk Women

Happy

Slipping Away

Miss You

Midnight Rambler

Paint It Black

Sympathy For The Devil

Jumpin’ Jack Flash

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction