È in produzione un biopic su Bon Scott degli AC/DC

Un biopic sulla vita di Bon Scott, voce degli AC/DC dal 1974 al 1980 (ovvero fino alla sua tragica morte), è in fase di produzione. A svelarlo è la casa di produzione australiana Halo Films che ne ha svelato il nome The Kid From Harvest Road. La pellicola, come precisa la compagnia, non sarà però un racconto fedele della vita di Scott ma piuttosto un «racconto romanzato ambientato negli anni ‘60».

«Concentrarsi sui suoi anni di formazione a Fremantle ci consentirà di scavare a fonda nelle influenze e negli eventi che hanno formato Scott come persona e come frontman degli AC/DC», continua la Halo Films nel suo comunicato, «dandoci anche l’opportunità di esplorare il paesaggio culturale di quel tempo, la sua scena musicale e le dinamiche sociali dell’epoca».

A interpretare Scott sarà l’attore australiano Lee Tiger Halley, già nel cast di By Swallows Universe di Netflix. Una data di uscita non è ancora stata annunciata.