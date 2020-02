È in arrivo un musical su Bob Marley

Si intitola Get Up, Stand Up! The Bob Marley Story il musical basato sulle canzoni di Bob Marley che debutterà a Londra l’anno prossimo. La produzione è stata avviata nel 2019. Le anteprime di terranno al Lyric Theatre a partire dal 6 febbraio 2021.

L’autore è Lee Hall, drammaturgo e sceneggiatore dietro a Billy Elliott e Rocketman. Le canzoni di Marley sono usate per raccontare la storia dell’artista. Il protagonista sarà Arinzé Kene, già visto nel musical ispirato a Bob Dylan Girl From the North Country, il regista Dominic Cooke.

“La musica di nostro padre significa tanto per molte persone nel mondo. Siamo oltremodo entusiasti di poterla farla ascoltare a vecchi e nuovi fan grazie a una squadra stellare che comprende Lee Hall, Dominic Cooke e Arinzé”, ha detto Cedella Marley, figlia del musicista. “La famiglia è convinta che nostro padre sarebbe orgoglioso di sapere di essere fonte di ispirazione creativa e di continuare a riunire le persone”.

“È un grande onore assumere questo ruolo”, ha detto Arinzé Kene, “non solo diffondere ulteriormente il messaggio di Marley, ma mettersi nei suoi panni per un po’ di tempo. È il sogno di una vita. Sono cresciuto con la sua musica e i suoi mantra. È stato uno dei miei modelli fin da bambino. Ce l’ho nel DNA. Lo amo”.

I biglietti verranno messi in vendita dal 21 aprile 2020. Per avere informazioni ci si può iscrivere qui.