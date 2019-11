È in arrivo ‘L’età straniera’, il primo singolo dei Piuma

Esce tra pochissimo L’età straniera, il singolo con cui debutta il progetto Piuma. Un’idea insolita, ovvero una band-non-band dietro cui si cela un collettivo di artisti, tra musicisti, fotografi e scrittori.

In questo primo capitolo, infatti, sono stati coinvolti dieci scrittori, ognuno con una storia per dare voce alla massima libertà espressiva e tematica, anche se nessuno dei dieci ha mai scritto una canzone prima di questa avventura artistica.L’età straniera, infatti, è il primo di dieci brani che usciranno fra novembre 2019 e maggio 2020.

Il primo brano, L’età straniera, è stato scritto da Marina Mander, ed è ispirato al suo ultimo romanzo omonimo che è stato tra i dodici finalisti del Premio Strega. «Quando mi è stato proposto di scrivere una canzone, ero immersa nella revisione del mio ultimo romanzo L’età straniera (Marsilio, 2019)», ha commentato la scrittrice. «Così, mi è venuto naturale cercare di dare voce, seppur con un altro mezzo mai sperimentato prima, a uno dei due protagonisti: un ragazzino rumeno che si prostituisce, al suo dolore e al suo sudore di giovane migrante costretto a vendersi dalla miseria lungo le strade di Milano. E al disprezzo per i clienti che aiuta a sopravvivere, al desiderio di ribellarsi e scappare per non annegare nell’asfalto, al prezzo del corpo e dei sogni»

In cima all’articolo trovate un piccolo teaser del singolo mentre qui sotto il testo completo.

“L’età straniera”

Tu guardi e passi e vai

o rallenti appena puoi

mi chiedi cosa vuoi

ti chiedo non lo sai.

Cento chilometri di vita

e un oceano di strada

un tuffo nell’asfalto

una ferita a ogni assalto

dico cento

poi mi pento

mille potrebbero bastare

per dimenticare

il tuo odore e il mio sudore.

Cento okey cento

cento per sognare

cento per migrare

cinquanta per stare solo a guardare.

Con la bocca ingoio il mare

senza muovermi senza nuotare

tocco il fondo con un dito

del cielo nero e impoverito

sbatte la portiera sulla nostra età straniera.

Dico cento

poi mi pento

mille potrebbero bastare

per respirare

e galleggiare nel mio sudore

cento okey cento

cento per sognare

duecento in piazza Trento

cinquanta per stare solo a guardare.

Che pena triste amico

nemico che paghi per godere

senza sapere che nel catrame

è facile annegare

che il corpo è nudo

ma l’anima non si fa toccare.

La tua faccia che inizia a sanguinare

cola un alito sul finestrino

ma sono già lontano

io sono già lontano.

Dico cento

poi mi pento

mille potrebbero bastare

per respirare

e galleggiare nel mio sudore.

Cento, okey, cento

cento per partire

cento per colpire

cinquanta per stare solo a guardare.

Tu guardi e passi e vai

o rallenti appena puoi

mi chiedi cosa vuoi

ti chiedo non lo sai.

Sbatte la portiera sulla nostra età straniera.