È di Martin Garrix con Bono e The Edge degli U2 la canzone ufficiale di Euro 2020. Il pezzo legato degli europei di calcio che si terranno fra giugno e luglio dopo essere stati rimandati lo scorso anno causa Covid, si intitola We Are The People We’ve Been Waiting. Uscirà il 14 maggio.

Il gruppo irlandese e l’olandese lo hanno annunciato postando una foto dei tre assieme. Se nell’account degli U2 la didascalia è semplicemente “Martin Garrix 14 maggio Euro 2020”, in quello del dj si chiarisce che si tratta di un pezzo dell’olandese con Bono e The Edge, apparentemente quindi non con gli U2 al completo.

Il Sun aggiunge che la musica è stata scritta da Garrix che ha poi invitato i due musicisti a completarla e che i tre sono stati visti assieme a Londra dove starebbero girando il video della canzone, che viene presentata come «un inno».

Se la presenza di Bono e The Edge è una sorpresa, non lo è quella di Garrix. Il dj è stato coinvolto nella scrittura del pezzo almeno dall’ottobre 2019. Stando a quel che si diceva all’epoca, a Garrix sono state affidate anche le musiche che accompagneranno i calciatori dentro lo stadio e quelle delle trasmissioni ufficiali.