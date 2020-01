È di Billie Eilish la canzone guida del prossimo James Bond ‘No Time to Die’

“Billie Eilish ha scritto ed eseguirà la canzone guida del venticinquesimo film di James Bond, No Time to Die”. La cantante americana ha confermato con questo tweet la voce che girava sempre più insistentemente circa il suo coinvolgimento nella colonna sonora del prossimo film dedicato all’agente 007. Sarà l’ultimo con Daniel Craig e arriverà nelle sale nell’aprile 2020.

“È pazzesco far parte di questa cosa”, ha detto Eilish che ha scritto la canzone col fratello Finneas. “È un grande onore registrare la theme song di una serie cinematografica leggendaria, la più figa di sempre. Sono ancora sotto shock”. È leggendario anche l’elenco degli artisti che l’hanno preceduta: Nancy Sinatra, Shirley Bassey, Duran Duran, Madonna, Chris Cornell, Jack White & Alicia Keys, Adele, Sam Smith, solo per citarne alcuni. Eilish è l’artista più giovane di sempre a scrivere e registrare la theme song di Bond.

“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s

— James Bond (@007) January 14, 2020