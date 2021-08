È confermato: i Rolling Stones faranno il tour americano senza Charlie Watts

I Rolling Stones terranno come previsto il loro tour pianificato negli Stati Uniti per questo autunno. Lo ha annunciato il promoter della band, nonostante il lutto per la scomparsa del batterista Charlie Watts, morto all’età di 80 anni all’inizio di questa settimana.

«Le date del tour dei Rolling Stones si terranno come previsto», ha affermato l’agenzia Concerts West rispondendo alle numerose richieste ricevute. Il No Filter 2021, originariamente organizzato per il 2020 prima che la pandemia costringesse al rinvio, partirà il 26 settembre a St. Louis, Missouri, e proseguirà fino al 20 novembre ad Austin, Texas.

La mancanza di Watts del resto non è una novità. Lo scorso 4 agosto, la band aveva annunciato che il batterista non sarebbe stato in grado di unirsi a loro per l’avvio dei concerti in America e così era stato sostituito da Steve Jordan, che per molto tempo ha lavorato al fianco di Keith Richards. «È un onore assoluto e un privilegio essere il sostituto di Charlie», aveva dichiarato ma è possibile se non probabile che a questo punto entri in pianta stabile.

Watts, invece, si unì agli Stones nel 1963 ed è uno dei soli tre membri ad apparire in tutti gli album, insieme a Mick Jagger e Keith Richards. La sua ultima esibizione pubblica con la band si è svolta nell’agosto del 2019 all’Hard Rock Stadium di Miami. Dalla morte di Watts, non si fermano i tributi dei tanti musicisti di tutto il mondo che lo hanno ricordato per il suo stile da gentiluomo unito alla solida base musicale che ha donato agli Stones un groove unico.

Ecco le date del No Filter USA 2021 Tour:

26 settembre – St. Louis, MO @ The Dome at America’s Center

30 settembre – Charlotte, NC @ Bank Of America Stadium

4 ottobre – Pittsburgh, PA @ Heinz Field

9 ottobre – Nashville, TN @ Nissan Stadium

17 ottobre – Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

24 ottobre – Minneapolis, MN @ U.S. Bank Stadium

29 ottobre – Tampa, FL @ Raymond James Stadium

2 novembre – Dallas, TX @ Cotton Bowl Stadium

6 novembre – Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

11 novembre – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium

15 novembre – Detroit, MI @ Ford Field

20 novembre – Austin, TX @ Circuit of The Americas