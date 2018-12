E anche quest’anno Mac DeMarco si è dato alle cover natalizie

Proprio così, Mac DeMarco anche questo Natale è tornato a interpretare classici natalizi.

Per cui, se l’anno scorso c’è stata la cover di Wonderful Christmas Time di Paul MCartney, a quest’anno è toccato a This Crismas Song, storico standard del crooning natalizio di Nat King Cole.

Valentine Recording Presents: A Christmas Miracle by Various Artists

Ad aiutare DeMarco nell’impresa di quest’anno c’è anche Kirin J Callinan, un musicista australiano.

Il brano è tratto da una compilation intitolata Valentine Recording Presents: A Christmas Miracle, un’opera firmata da vari artisti (tra cui DeMarco) per raccogliere fondi da destinare alle vittime dei recenti incendi in California. Quindi se vi andasse di contribuire, la complilation è in vendita sul Bandcamp qui sopra.