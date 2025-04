Dystinct, annunciata una data in Italia

La prima italiana di Dystinct sarà lunedì 3 novembre al Fabrique a Milano. A dare l’annuncio Vivo Concerti, che porterà in Italia l’artista belga di origini marocchine per una tappa del suo Bababa World Tour.

Vincitore di premi come Artist of the Year Maghrebi e Top Male Artist Maghrebi, il cantante e producer si è fatto conoscere nel mondo mescolando nella sua musica lingue e linguaggi, influenze magrebine e sonorità urban. Il 3 novembre sarà dunque l’occasione di sentire tutte le sue nuove canzoni, tra cui la recente collaborazione con French Montana.

DYSTINCT - YA BABA ft. French Montana (Official Music Video)

Watch this video on YouTube

I biglietti saranno disponibili online dalle 10 di venerdì 2 maggio.