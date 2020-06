Duffy, ascolta il nuovo brano ‘River in the Sky’

Duffy ha rilasciato un nuovo brano, River in the Sky. La traccia è il secondo singolo che ha pubblicato nel 2020 dopo la canzone destinata alla radio Something Beautiful.

Sulle note morbide di un pianoforte, l’artista gallese canta di essere “alone/afraid of the dark” (sola, spaventata dal buio) e dei modi in cui affronta questa situazione, immaginando qualcuno vada da lei per proteggerla. “As I walk this life/Doubt on my mind/I pray to fly, burden-free. She covers me so patiently, as I learn to deal with the pain“.

La cantante gallese, conosciuta per la hit del 2008 Mercy, ha condiviso il pezzo su Instagram, con la didascalia “For the better days to come”. Tutti gli altri post sul suo feed sono stati cancellati. Dopo quasi un decennio di silenzio, a febbraio Duffy aveva rivelato pubblicamente il trauma che aveva vissuto: era stata rapita, drogata e violentata per molti giorni. Ad aprile poi aveva deciso di raccontare nel dettaglio quella terribile esperienza e le sue conseguenze. “Non ho mai saputo se sarei arrivato al punto di poterci riuscire, sono grata di essere qui”, ha scritto nel post del suo blog. “Non tutti hanno il privilegio di poter parlare, come sto facendo io oggi.”