Duff McKagan dei Guns N’ Roses ha pubblicato un singolo e annunciato un nuovo album

Duff McKagan, il celebre bassista dei Guns N’ Roses, ha annunciato un suo nuovo album Lighthouse pubblicandone la title track. Il disco previsto per il prossimo 20 ottobre, sarà il terzo della carriera solista di McKagan dopo Believe in Me del 1993 e Tenderness del 2019.

Lighthouse conterrà 11 tracce e avrà al suo interno una serie di collaborazioni con amici di lunga data come Slash, compagno di McKagan nei Guns, Iggy Pop, di cui è stato turnista nel suo ultimo tour insieme a Chad Smith, Andrew Watt e Josh Klinghoffer e Jerry Cantrell degli Alice in Chains.

Parlando del tema centrale dell’album, McKagan ha detto: «La vita spesso ci scuote e sentiamo il bisogno del confort di casa. Una nave sbattuta come un giocattolo, le vele che si squarciano e il legno geme… un’anima che prova con tutta la sua volontà a trovare pace, un centro». E ancora: «Trova un faro. Io ho il mio faro. La sua luce vortica nel buio con il suo calore e la sua promessa di prendersi cura di me, di amarmi, di farmi ridere. È tutto vero. Non vorresti essere il mio faro, darmi luce, portarmi a casa?»