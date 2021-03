Due serie Netflix sono sotto attacco per avere scherzato su Taylor Swift

Le battute di due serie Netflix considerate sessiste e degradanti hanno scatenato l’ira di Taylor Swift e dei suoi fan. Prima ancora che la popstar si esprimesse sui social, gli Swifties avevano mandato in tendenza su Twitter la frase RESPECT TAYLOR SWIFT, scritta tutta in maiuscolo.

Le serie in questione sono Degrassi: Next Class e Ginny & Georgia. Durante la prima si sente la frase «Taylor Swift ha costruito una carriera sugli ex», nella seconda «di che ti preoccupi? Cambi uomini più spesso di Taylor Swift».

La cantante ha reagito a quest’ultima in un tweet diventato subito popolare: «Ehi, Ginny & Georgia, il 2010 ha chiamato e rivuole indietro la sua battuta pigra e sessista. Che ne dite di smettere di degradare le donne che lavorano duramente definendo DiVeRtEnTe questa merda? E poi, Netflix, dopo Miss Americana questo vestito non ti sta bene. 💔 Buon Women’s History Month, immagino».

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021