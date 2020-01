Due nuove release di David Bowie per il Record Store Day

Nel giorno di quello che sarebbe stato il 73esimo compleanno di David Bowie, Parlophone Records ha annunciato l’uscita di due nuovi progetti. Il primo è un EP contente rarità che si chiama Is It Any Wonder?, il secondo una live session chiamata ChangesNowBowie. All’interno di entrambe è presente una traccia, la versione acustica di The Man Who Sold The World che potete già ascoltare qui:

Le tracce di Is It Any Wonder? usciranno con cadenza settimanale a partire dal 17 gennaio e, al momento, non c’è ancora una tracklist. Discorso diverso per ChangesNowBowie, live session registrata nel 1996 a New York, durante le prove per il concerto di Bowie al Madison Square Garden. La session fu poi mandata in onda dalla BBC l’anno successivo. Qui tracklist e cover:

1. ‘The Man Who Sold The World’

2. ‘The Supermen’

3. ‘Andy Warhol’

4. ‘Repetition’

5. ‘Lady Stardust’

6. ‘White Light/White Heat’

7. ‘Shopping For Girls’

8. ‘Quicksand’

9. ‘Aladdin Sane’

Il disco sarà stampato in quantità limitate e venduto durante il prossimo Record Store Day, previsto per il prossimo 18 aprile.