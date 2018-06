L’annuncio è di pochissimi istanti fa: Florence Welch arriva in Italia con due date, a Bologna e Torino, previste per l’anno prossimo.

Gli appuntamenti sono il 17 marzo 2019 all’Unipol Arena di Bologna e il 18 marzo al Pala Alpitour di Torino.

Ottima occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco, High As Hope, in uscita domani, e da cui è appena stato pubblicato un nuovo estratto, Big God.

Le info sui biglietti, in vendita dal 5 luglio, le trovate su Ticketone.