Due anziani sono fuggiti dalla casa di riposo per vedere un festival metal

Dovevano a tutti i costi andare al Wacken Open Air, il festival heavy metal più grande d’Europa dove quest’anno hanno suonato Judas Pirest, In Flames, Arch Enemy e tanti altri. Questa la storia di due anziani fuggiti dalla loro casa di riposo per vedere un concerto. Un’infermiera della casa di cura aveva denunciato la loro […]

I Disturbed suonano Simon & Garfunkel, gli Alter Bridge un classico di Leonard Cohen. Cinque volte in cui il metal è diventato romantico

Le foto del concerto dei Judas Priest a Milano

Siamo stati alla "Summer Arena" nell’area esterna del Mediolanum Forum di Assago per l'unica data italiana della band di Rob Halford. In apertura i Five Finger Death Punch