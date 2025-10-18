Dua Lipa si è data all’indie, almeno per una canzone

Durante il suo Radical Optimism Tour, Dua Lipa ci ha abituato alle sorprese. In una sezione dello show, infatti, la cantata kosovara si è ritagliata un momento per una cover di un grande classico o, come in molti casi, è stata l’occasione di portar direttamente sul palco un artista di punta della città dove si stava esibendo per un duetto.

A New York è stato il momento di Lenny Kravitz, con cui si è esibita in It Ain’t Over ‘Til It’s Over, mentre in California è arrivata sul palco Gwen Stefani per Don’t Speak dei suoi No Doubt. Tra i vari ospiti anche Billie Joe Armstrong, Lionel Richie, Chaka Khan, Nile Rodgers. L’altra sera a Seattle, invece, Dua Lipa è andata un po’ fuori dal suo universo pop-rock, pescando invece dall’indie degli anni zero.

«In tutto quello che abbiamo fatto finora, abbiamo toccato tanti generi e artisti diversi», ha detto Dua Lipa al pubblico della Climate Pledge Arena. «Ho pensato che stasera avrei fatto qualcosa di una leggenda indie. Amo questa canzone per tanti motivi. Mi sembra che definisca davvero cosa sia l’amore in una forma così pura da voler seguire qualcuno fino alla fine. Questa canzone mi commuove davvero e mi sento molto, molto fortunata perché questa leggenda dell’indie è qui stasera e salirà sul palco per esibirsi con me. Seattle, unitevi a me nel dare il benvenuto al vostro Ben Gibbard».

Sul palco è così arrivato Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie e i due si sono esibiti in una versione chitarra voce del brano più importante della band, I Will Follow You Into the Dark.

Ecco il video dell’esibizione: