Dua Lipa, il nuovo singolo ‘Training Season Is Over’ nasce dei suoi appuntamenti finiti male

Dopo il successo di Houdini, il primo singolo della sua nuova era co-prodotto da Danny L Harle e Kevin Parker aka Tame Impala, Dua Lipa sta tornando con un nuovo brano titolato Training Season Is Over.

A darne notizia è la stessa popstar (qui la nostra recente cover story) che ha postato un piccolo estratto del brano sui suoi social ballandolo e cantandoselo in auto. Il brano uscirà il 15 sera negli States, per noi quindi il 16 all’1 del mattino.

La canzone, come spiega Rolling Stone US riprendendone il comunicato, parte da una considerazione di Dua sulla propria vita amorosa: «Sono stata ad una serie di brutti appuntamenti e l’ultimo è stato davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso». L’aneddoto continua: «Così la mattina dopo quest’ultimo date sono arrivata in studio da Caroline e Tobias che mi hanno chiesto com’era andata. Ho risposto: “Training season is over (la preparazione è finita, nda)”. E così ci siamo fatti una risata e abbiamo iniziato a scrivere la canzone da lì».

«Non mi sono mai sentita così piena di fiducia in me e concentrata. E anche se forse la training season non finirà mai per nessuno di noi, possiamo comunque trovare la bellezza e viverla con una persona al nostro fianco. Iniziare a pensare di avere qualcuno con cui crescere».

Dua Lipa shares a snippet of her new single “Training Season.” 🏁 https://t.co/7MhzHZ2iEd — Pop Crave (@PopCrave) January 25, 2024