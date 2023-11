Dua Lipa, il nuovo singolo si intitola ‘Houdini’? E cosa c’entra Kate Bush?

Ora è certo: Dua Lipa sta per pubblicare nuova musica. La cantante di origine kosovara ha pubblicato sui social un video teaser che anticipa un singolo inedito (non c’è però ancora una data di uscita). Pochi secondi di musica, un accenno cantato (“Tell me all the ways you’ll need me”) e un codice numerico (4 8 9 9 14 15 21) da cui si può dedurre la parola “Houdini”.

Il video è stato inoltre pubblicato nell’anniversario della morte di Harry Houdini e vede Dua Lipa nascondere nella propria bocca una piccola chiave d’oro, una citazione ad uno dei metodi più celebri di fuga dell’illusionista che era solito farsi passare le chiavi delle manette dalla moglie con un bacio.

Ma le citazioni non finiscono qui. Nel mondo del pop qualcosa di simile era già stato fatto da Kate Bush nel 1982 sulla copertina dell’album The Dreaming dove si vede la popstar svelare una chiave sulla lingua nell’atto di baciare un illusionista incatenato. Inoltre proprio in quel disco di Kate Bush era presente una traccia dal titolo Houdini.

Citazione o possibile collaborazione all’orizzonte?