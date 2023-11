Dua Lipa ha scelto le sue cinque canzoni migliori

Chiedere ad una mamma di scegliere tra i propri figli è un gioco crudele. Ma a quanto pare lo è anche quello di chiedere ad un’artista di scegliere tra le sue migliori canzoni. «Questo gioco non è divertente» commenta Dua Lipa ospite da BigTop40, il programma radiofonico inglese condotto da Will Manning, durante la scelta delle canzoni preferite della sua discografia.

Chiamata a classificare i suoi ‘figli’ – il termine è usato dalla stessa cantante per parlare del suo primo singolo di successo Be The One – Dua Lipa ha faticato a trovare una quadra. In gioco c’erano New Rules, Levitating, Physical, Hotter Than Hell e Be The One. Non era presente invece il nuovo singolo Houdini. Questa la Top 5 scelta da Dua Lipa: