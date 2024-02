Dua Lipa ha pubblicato il singolo e il video di ‘Training Season’

Maschi, tutti maschi, solo maschi che la guardano e la desiderano, anche appiccicandosi alla vetrina di una caffetteria. L’oggetto del desiderio è Dua Lipa che è indifferente ai loro sguardi e canta che la stagione degli allenamenti (leggi: dei nuovi appuntamenti) è finita. Ora si fa sul serio.

La popstar ha pubblicato stanotte il nuovo singolo Training Season, accompagnato da un video diretto da Vincent Haycock. “Sei uno a cui posso dare il cuore o sei solo il veleno da cui sono attratta? A tarda notte non è facile capire la differenza”, canta la popstar. Alla fine del video, una voce avvisa che la segreteria telefonica è piena e che non c’è più spazio per i messaggi.

«Avevo avuto una serie di appuntamenti sbagliati, e l’ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso», dice la cantante a proposito del pezzo. «La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: training season is over! Come nei migliori pettegolezzi del giorno dopo con i tuoi amici più stretti, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto».

«Se da un lato si tratta ovviamente di quella sensazione che si prova quando ci si è stancati di dire alle persone, agli uomini in particolare in questo caso, come comportarsi con te, dall’altro si tratta anche del fatto che la stagione degli allenamenti è finita e che sono cresciuta. Non mi sono mai sentita così sicura di me, lucida e forte. E anche se la stagione degli allenamenti in realtà non finisce mai, si comincia ad apprezzare la bellezza di trovare una persona con cui viverla. Smetti di cercare gli apprendisti e diventi più interessata ad avere qualcuno con cui crescere».

Nella cover story di Rolling Stone di un mese fa Lipa diceva che «procurarsi degli appuntamenti è complicato. Incontri gente nuova solo tramite amici degli amici o persone di cui ti fidi, le cose non sono semplici quando sei, diciamo così, un personaggio pubblico».

Dua Lipa, che ha presentato Training Season a inizio mese ai Grammy, ha pubblicato anche tre versioni alternative della canzone: una extended (cinque minuti di durata contro il tre e mezzo del singolo), una strumentale e una solo con la traccia vocale. Training Season farà parte, come Houdini, del nuovo album che uscirà nel 2024.

«È un disco un po’ più grezzo», ha detto la cantante a Rolling. «Voglio catturare l’essenza della gioventù e della libertà, cosa succede quando ti diverti e lasci che le cose accadano, belle o brutte che siano. Tanto non puoi farci nulla, devi solo seguire il ritmo che ti impone la vita».

Il video: