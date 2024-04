Dua Lipa, ecco il video del nuovo singolo ‘Illusion’

Manca sempre meno a Radical Optimism, il terzo disco in studio di Dua Lipa che uscirà il prossimo 3 maggio. E da stanotte tre è anche il numero di singoli finora pubblicati dell’album visto che, dopo Houdini e Training Season, è arrivato Illusion.

Come per Houdini, anche Illusion è stato prodotto da Kevin Parker aka Tame Impala (che ha firmato anche Training Season) e dal produttore di orbita Pc Music Danny L Harle. A corredo del singolo anche un video diretto da Tanu Muiño dove la nostra è impegnata in coreografie sensuali su di un enorme trampolino di una piscina come sospesa nel nulla sullo sfondo della città di Barcellona.

Guarda il video.