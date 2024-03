Dua Lipa, ecco copertina, tracklist e data di uscita del nuovo album ‘Radical Optimism’

Il nuovo album di Dua Lipa Radical Optimism uscirà il 3 maggio. In copertina, vedi sotto, la popstar in acqua. È imperturbabile anche se vicino a lei nuota uno squalo.

«Un paio d’anni fa, un amico mi ha fatto conoscere il termine radical optimism. È un concetto che mi ha colpito e incuriosito sempre di più quando ho iniziato a giocarci e a inserirlo nella mia vita», spiega Dua Lipa in un comunicato.

«Mi ha colpito l’idea di attraversare il caos con grazia e di sentirsi in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Allo stesso tempo, mi sono ritrovata a guardare la storia della musica della psichedelia, del trip hop e del Brit pop. Mi è sempre sembrato così fiduciosamente ottimista, e questa onestà e attitudine è una sensazione che ho portato nelle mie session di registrazione».

Alla realizzazione del disco hanno partecipato tra gli altri Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr., Kevin Parker dei Tame Impala. Dua Lipa lo ha raccontato in questa intervista.

Copertina e la tracklist:

End of an Era

Houdini

Training Season

These Walls

Whatcha Doing

French Exit

Illusion

Falling Forever

Anything for Love

Maria

Happy for You