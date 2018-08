Dua Lipa duetterà con una Jaguar

Il 2018 è stato un anno da incorniciare per Dua Lipa. Dopo il successo del suo album e del nuovo singolo New Rules – 1,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, che la rendono l’artista femminile più ascoltata al mondo – e la performance di fronte all’enorme pubblico della finale di Champions League, la cantante e autrice kosovara si è lanciata in un progetto insolito, eco-tecnologico, in collaborazione con Jaguar.

In occasione del lancio delle vetture della famiglia PACE, Dua Lipa si esibirà in concerto ad Amsterdam “duettando” con un SUV elettrico a zero emissioni. Qualche informazione in più: Dua Lipa ha “utilizzato” i suoi dati di guida – raccolti dal SUV – per ripensare l’arrangiamento delle sue canzoni, che presenterà il 3 settembre in un evento esclusivo.

Nata a Londra da genitori kossovari, Dua ha iniziato a farsi vedere nel mondo spettacolo da giovanissima: ha studiato alla Sylvia Young Theatre School fino agli 11 anni, ed è grazie al suo talento che è riuscita a tornare a Londra da Pristina, la capitale del Kosovo dove si era trasferita con i genitori. È lì che ha visto il suo primo concerto (Method Man, poi 50 Cent) e ha deciso che nel suo futuro ci sarebbe stato posto solo per la musica.

«Amo spingermi al limite», ha detto la cantante a proposito della collaborazione. «Questo è un progetto all’avanguardia che combina insieme musica e tecnologia Jaguar, e sono sicura che i miei fan adoreranno ciò che stiamo creando insieme. Sono emozionata, sarò una pioniera della nuova generazione di auto elettriche!».