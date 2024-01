Dua Lipa definisce odiose le band brit pop. Liam Gallagher risponde: «Invidiosa»

Liam Gallagher ha risposto a un commento di Dua Lipa sulle band brit pop. Intervistata da Rolling Stone, trovate l’intervista qui, la cantante di Houdini ha recentemente parlato delle influenze musicali del suo prossimo album, tra cui band come Blur e Oasis. Aggiungendo però una componente caratteriale.

Nell’intervista, Dua ha lasciato intendere che il nuovo disco incanalerà il mood «non me ne frega niente» di Oasis e Blur. L’intervistatrice ha detto che Noel Gallagher e Damon Albarn non erano stati proprio gentili con le artiste, in passato. Dua ha quindi risposto che, nonostante non li avesse incontrati personalmente, «a volte devi separare l’arte dalla persona».

«Sono connessa all’elemento musicale. Il modo in cui si sono comportati, le cose che hanno fatto, sono sicuramente odiose. Questo è il loro modo», ha aggiunto. «Se non fossero stati così sarebbero stati visti come noiosi, e penso che sia un pessimo modo di vedere le cose», ha aggiunto.

Su Twitter, è stato ovviamente chiesto all’ex frontman degli Oasis Liam cosa ne pensasse. Risposta lapidaria: «È solo gelosa».