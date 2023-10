Drillionaire si esibirà al Forum di Assago con un sacco di ospiti

News Musica

Avete sentito il podcast di Paul McCartney in cui spiega i brani dei Beatles?

'A Life In Lyrics' è cominciato ieri con due episodi su 'Eleanor Rigby' e 'Back in the U.S.S.R.'. È basato sul libro antologico 'The Lyrics: 1956 to the Present' di McCartney e del poeta Paul Muldoon