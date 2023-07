Drake, un fan lancia sul palco una sigaretta elettronica. Lui risponde: «Devi fare valutazioni sulla tua vita»

A Drake non piacciono molto le sigarette elettroniche: il rapper ha infatti interrotto il suo show di giovedì al Barclays Center di NY quando un fan ha lanciato una sigaretta elettronica sul palco.

«Hai lanciato una sigaretta qui? Ma dai, chi l’ha lanciata? Chi l’ha lanciata? Chi ha lanciato la sigaretta?», si sente chiedere alla folla in un video su TikTok. «Non è possibile che tu prenda la vita seriamente se pensi che io prenda questa cosa e faccia un tiro con te al fottuto Barclays Center. Devi fare delle valutazioni sulla vita reale».

Il video:

Drake calls out a fan for throwing a vape onstage:

“There’s no way you’re taking life serious if you think I’m gonna pick this vape up and vape with you at the f–king Barclays Center. You got some real life evaluating to do.” pic.twitter.com/wdknfSkYRJ

— Pop Base (@PopBase) July 21, 2023