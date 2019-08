Drake si piazza davanti ai Beatles nel nuovo tatuaggio su Abbey Road. E i fan s’incazzano

Pare che Drake si sia tatuato sull’avambraccio sinistro i Beatles che attraversano la strada nella famosa copertina di Abbey Road.

Peccato che, sempre nel tatuaggio, ci sia anche Drake, davanti a tutti nella fila, che fa “ciao ciao” ai Fab Four, proprio in faccia a John Lennon.

“Ho fatto più hit dei Beatles” rappa in Going Line confermando che quella dei Beatles è quasi un’ossessione per il rapper canadese. Nel 2018, Drake infatti ha sorpassato la band di Liverpool nel record del maggior numero di canzoni nella top ten della classifica Hot 100. Se i Beatles infatti sono rimasti i detentori del record per 54 anni con 11 canzoni, l’anno scorso grazie a MIA con Bad Bunny il giovane Drake è riuscito ad arrivare a quota 12.

Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles…” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj

— Word On Road (@WordOnRd) August 9, 2019