Drake ha appena pubblicato il video di In My Feelings, ultimo singolo estratto dal nuovo album Scorpion. Ambientato a New Orleans e girato da Karena Evans – che ha diretto tutte le clip dei singoli di Scorpion -, il video trabocca di ballerini, compreso Shiggy, responsabile della sfida virale #InMyFeelingsChallenge, che è riuscito a coinvolgere Will Smith, DJ Khaled, i ragazzi di Stranger Things e tante altre celebrities.

Potete vedere il video di In My Feelings in cima all’articolo.