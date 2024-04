Drake non ferma il dissing contro Kendrick Lamar: ascolta ‘Taylor Made Freestyle’

Kendrick Lamar ci stava mettendo troppo a rispondere, e così Drake ha reincarnato la dose. Riassunto delle puntate precedenti: tutto è cominciato quando Drake si è paragonato a Michael Jackson in First Person Shooter nel suo ultimo album For All The Dogs. Ed è vero che l’anno scorso è arrivato a essere “come Jacko”, nel senso dell’avere 13 canzoni al numero 1 della classifica USA.

Il paragone non è però piaciuto a Future, Kendrick Lamar e Metro Boomin, che lo hanno reputato altezzoso e hanno dunque dissato Drake e J. Cole (feat di First Person Shooter) in Like That, traccia contenuta nell’album We Don’t Trust You (di Future e Metro Boomin). Il tutto, ancora e come sempre, ruota attorno all’annosa questione: chi è il più grande del rap game statunitense?

La risposta di Drake non si era fatta attendere, ed era arrivata con la track Push Ups. E ora, un nuovo capitolo sembra pronto ad aprirsi in absentia di uno dei partecipanti: Kendrick Lamar, che, come ha notato ironicamente Salmo sul suo account Instagram nei giorni scorsi, sta rallentando il ritmo della conversazione, facendosi desiderare («Comunque i rapper americani ci mettono troppo a rispondere ai dissing, io e Luchè abbiamo fatto 6 canzoni in 3 giorni»).

Forse anche Drake la pensa così, sta di fatto che ieri, sul suo account X, ha pubblicato una nuova traccia, Taylor Made Freestyle, in cui è stata usata l’Intelligenza Artificiale per ricreare le voci di 2Pac e Snoop Dogg.

È “2Pac” ad aprire il brano, con un verso che va subito al punto: «Kendrick, we need ya, the West Coast savior / Engraving your name in some hip-hop history / Fuck this Canadian light-skin, Dot / We need a no-debated West Coast victory, man».

“Snoop Dogg” si unisce: «I know you never been to jail, or wore jumpsuits and shower shoes / Never shot nobody, never stabbed nobody / Never did nothing violent to no one, it’s the homies that empower you / But, still, you gotta show this fucking owl who’s boss on the West / Now’s a time to really make a power move».

Il messaggio di Drake è chiaro: Kendrick Lamar dovrebbe, a detta sua, scendere dal piedistallo. Anche perché, gli ricorda, ora c’è Taylor Swift a dominare le classifiche. «But now we gotta wait a fucking week ’cause Taylor Swift is your new top / And if you ’bout to drop, she gotta approve». Ovvero, «Ora dobbiamo aspettare un’altra settimana perché sopra di te c’è Taylor Swift / E se vuoi uscire con qualcosa di nuovo, lei deve approvare».

Ci potrebbe dunque essere un doppio senso nel titolo: Taylor Made Freestyle nel senso di fatto su misura (taylor-made), ma anche “fatto da Taylor”, “provocato da Taylor”, in un gesto di riconoscimento verso il successo senza precedenti della cantante pop.