Drake ha un figlio, lo conferma nel disco ‘Scorpion’

A fine maggio, Pusha-T e Drake hanno iniziato un dissing, culminato con il colpo di scena in The Story of Adidon. Nel pezzo, Pusha sosteneva che Drake stesse nascondendo un figlio, avuto qualche anno fa. La notizia fece partire una serie di gossip su siti americani, come TMZ. Con l’uscita del suo nuovo album Scorpion, Drake conferma la notizia.

“I wasn’t hiding my kid from the world”, rappa su Emotionless, “I was hiding the world from my kid”.

Drake commenta la sua paternità in almeno due canozni. Oltre a Emotionless, fa riferimento al gossip in March 14th, la canzone finale di Scorpion.

“I had to come to terms with the fact that it’s not a maybe/That shit is in stone, sealed and signed/ She’s not my lover like Billie Jean, but the kid is mine” (“Devo affrontare il fatto che non è una possibilità/Questa roba è definitiva, sicura/Non è la mia amante come Billie Jean, ma il figlio è mio”), dice Drake, riferendosi anche a Billie Jean, la canzone di Michael Jackson in cui si parla di una presunta paternità. Descrive anche l’incontro nei dettagli. “Shit, we only met two times”, dice, riferendosi a Sophie Brussaux, la ragazza francese che dovrebbe essere la madre.

Continua esprimendo le difficoltà e i rimpianti che sono arrivati con la paternità. “I’m out here on frontlines just trying to make sure I see him sometimes / It’s breaking my spirit / ‘Single father’ I hate when I hear it / I challenged my parents on every album, now I’m embarrassed to tell them I’m a co-parent / Always promised a family unit / I wanted it to be different because I’ve been through it” (“Sono sempre in prima linea per assicurarmi di vederlo ogni tanto/Mi tormenta/”Single father”, lo odio quando lo sento/Ho sfidato i miei genitori su ogni disco, adesso sono imbarazzato nel dirgli che sono un “co-parent”/Ho sempre promesso di avere una famiglia unita/Voglio che sia diversa perché ci sono già passato”).

Drake parla anche a suo figlio direttamente, dicendogli, “I don’t want you to worry about whose house you live at / Or who loves you more, or who’s not there”.