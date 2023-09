Drake ha regalato 50 mila dollari ad un suo fan

Consiglio: quando andate ad un concerto di Drake, portatevi un cartellone in cui scrivete che per acquistare il biglietto vi siete spesi tutti i vostri soldi, potreste finire la serata con 50 mila dollari in tasca. Sembra folle, certo, ma con Drake è tutto nella norma.

«Vedo un cartellone che dice: “Drake, ho speso i miei soldi per la casa per venire a due tuoi concerti. OVO per la vita”», ha detto dal palco il rapper canadese, «ma sai cosa, amico mio, ti do 50 mila dollari perché ti amo. Fategli avere entro stasera. È tutto vero, non ti sto fottendo».

Drake ha così continuato: «Ascoltami. Questa è la vita. Sto provando ad insegnarti qualcosa stasera. Voglio che tu capisca questo stasera. Tu non sai mai cosa sta passando la persona vicina a te. Non sai mai cosa sta passando la persona davanti a te».

Siete avvisati; preparate dei bei cartelloni.