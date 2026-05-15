Drake ha pubblicato ‘Iceman’ e altri due album a sorpresa

Dopo due anni di attesa i fan di Drake possono finalmente gioire: il rapper ha finalmente pubblicato il suo nuovo album Iceman, che vanta collaborazioni con Shane Gillis e DJ Akademiks.

Ma non è finita qui. Al termine della diretta streaming per il lancio di Iceman, Drake ha tirato fuori tre hard disk e sullo schermo è apparso un testo che recitava: “L’ho fatto per poter fare questo”. E su un altro schermo sono apparsi i titoli di altri due album a sorpresa: Habibti e Maid of Honour. Tutti e tre i dischi sono stati pubblicati contemporaneamente.

Si tratta delle prime pubblicazioni dalla faida del 2024 con Kendrick Lamar e dalla diss track Not Like Us, che ha vinto diversi Grammy e ha peggiorato non poco l’immagine pubblica del rapper (ve ne abbiamo parlato qui)

Iceman offre ai fan uno sguardo su come Drake ha vissuto la battaglia. La produzione è del collaboratore di lunga data Noah “40” Shebib, ma sono coinvolti anche nomi come Overkst, OK, Molly Santana. Habibti contiene invece 11 tracce e le collaborazioni con Sexyy Red, PartyNextDoor e Loe Shimmy. Maid of Honour ha al suo interno 14 canzoni e dentro troverete artisti come Popcaan, Central Cee, Sexyy Red, Stunna Sandy e Iconic Savvy.

Tornando a Lamar, nel nuovo disco Drake non usa mezzi termini per parlare di quello che prova nei confronti del rapper e di Not Like Us che, ricordiamo, lo dipinge come un “pedofilo certificato”. Drake passa dunque all’attacco e pubblica versi come “I ragazzi bianchi ti ascoltano perché si sentono in colpa”, ma anche allusioni al fatto che 100 milioni di stream di Lamar siano spariti dal conteggio, alimentando le continue accuse secondo cui Universal avrebbe utilizzato bot e metodi non legali per aumentare la popolarità del brano.

Ma Drake sembra anche affermare che i membri del team di Kendrick hanno tentato di seppellire l’ascia di guerra. “Hai visto mio fratello, stavi cercando di sistemare le cose, ora pubblichi il tuo album e torni a insultarmi”.

Prendetevi un po’ di tempo perché oggi ci sono un bel po’ di tracce da ascoltare.

Da Rolling Stone US.